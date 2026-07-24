Itatí: La Policía recuperó elementos recientemente sustraídos

En la jornada de ayer 23-07-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Itati, realizando sus labores de prevención, recuperaron elementos denunciados como sustraídos de un establecimiento escolar.
El procedimiento se concretó en
horas de la siesta, momento en que los efectivos se encontraban realizando sus
labores de prevención, divisaron en zona de un descampado, varios elementos,
que, tras las primeras averiguaciones, fueron denunciados como sustraídos de un
establecimiento escolar, por ello, se procedió al secuestro preventivo de 01
termo -marca Stanley-, 01 termo -marca Termolar-, 01 alargue tipo zapatilla, 01
alargue de dos entradas y 02 jarras eléctricas.
Los elementos recuperados, fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.