Itatí: La Policía recuperó un teléfono celular sustraído recientemente

El procedimiento se llevo a cabo
pasadas las 19:00 horas, luego de que el personal policial tomó conocimiento de
la sustracción de un teléfono celular -marca Motorola E14- en inmediaciones de
la plaza central de la citada localidad.
En este contexto, se inició un
operativo de búsqueda y rastrillaje en la zona junto con las características
brindadas por el damnificado, circunstancias en que los efectivos se
encontraban por inmediaciones del barrio Ibiraí, donde visualizaron a una persona,
quien al notar la presencia policial emprende su huida a pie abandonando en la
vía pública un teléfono celular, el cual, tras las correspondientes
averiguaciones resulto ser el sustraído recientemente.
El dispositivo móvil recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde posteriormente se continuaron con los tramites al respecto.