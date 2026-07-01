miércoles, 1 de julio de 2026

Itatí: La Policía recuperó un teléfono celular sustraído recientemente

En la jornada del lunes 29-06-29, efectivos policiales de la Comisaria distrito Itati, tras realizar distintos trabajos investigativos y en un rápido accionar, lograron recuperar un teléfono celular sustraído recientemente.

El procedimiento se llevo a cabo pasadas las 19:00 horas, luego de que el personal policial tomó conocimiento de la sustracción de un teléfono celular -marca Motorola E14- en inmediaciones de la plaza central de la citada localidad.

En este contexto, se inició un operativo de búsqueda y rastrillaje en la zona junto con las características brindadas por el damnificado, circunstancias en que los efectivos se encontraban por inmediaciones del barrio Ibiraí, donde visualizaron a una persona, quien al notar la presencia policial emprende su huida a pie abandonando en la vía pública un teléfono celular, el cual, tras las correspondientes averiguaciones resulto ser el sustraído recientemente.

El dispositivo móvil recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde posteriormente se continuaron con los tramites al respecto.      