viernes, 3 de julio de 2026

Itatí: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche de ayer 02-06-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, en momentos que realizaban tareas preventivas de seguridad, secuestraron una motocicleta que aparentemente habría sido denunciada como sustraída.

El procedimiento se llevó a cabo cuando el personal policial que realizaba recorridas preventivas en calle Serapio Sánchez del barrio Ibiray de esa localidad diviso una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c- abandonada en la vía pública, por lo que procedieron al secuestro preventivo de la misma.

Posteriormente, tras realizar las averiguaciones pertinentes que estableció que el rodado registraría pedido de secuestro por parte de la Comisaría Primera Urbana de esta Ciudad Capital, ya que habría sido denunciada como sustraída.

La motocicleta fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación en turno, siendo trasladada a la citada dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias de rigor.