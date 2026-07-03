Itatí: La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento se llevó a cabo
cuando el personal policial que realizaba recorridas preventivas en calle
Serapio Sánchez del barrio Ibiray de esa localidad diviso una motocicleta
-marca Zanella modelo ZB 110c.c- abandonada en la vía pública, por lo que
procedieron al secuestro preventivo de la misma.
Posteriormente, tras realizar las
averiguaciones pertinentes que estableció que el rodado registraría pedido de
secuestro por parte de la Comisaría Primera Urbana de esta Ciudad Capital, ya
que habría sido denunciada como sustraída.
La motocicleta fue puesta a
disposición de la Unidad Fiscal de Investigación en turno, siendo trasladada a
la citada dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias de rigor.