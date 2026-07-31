viernes, 31 de julio de 2026

Itati: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la madrugada del miércoles 29-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto hurto- con la intervención de la Unidad Fiscal de investigaciones, circunstancias en que se encontraban realizando recorridas, lograron recuperar una bicicleta presuntamente vinculada al hecho que se investiga.

El procedimiento se concretó alrededor de las 01:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban realizando sus tareas investigativas al respecto en inmediaciones del Barrio Sagrada Familia Itati de la citada localidad, lugar donde observaron a una persona que llevaba a su lado una bicicleta, quien, al notar la presencia policial abandono el rodado en la vía pública, huyendo rápidamente , por lo que, se procedió al secuestro de la bicicleta – marca Hiland, rodado 26”- la cual, tras las primeras averiguaciones, resulto encontrarse denunciada como sustraída.

Posteriormente, el rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.