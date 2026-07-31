Itati: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

El procedimiento se concretó alrededor de las
01:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban realizando sus tareas
investigativas al respecto en inmediaciones del Barrio Sagrada Familia Itati de
la citada localidad, lugar donde observaron a una persona que llevaba a su lado
una bicicleta, quien, al notar la presencia policial abandono el rodado en la
vía pública, huyendo rápidamente , por lo que, se procedió al secuestro de la
bicicleta – marca Hiland, rodado 26”- la cual, tras las primeras averiguaciones,
resulto encontrarse denunciada como sustraída.
Posteriormente, el rodado recuperado fue puesto
a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
prosiguieron con los tramites de rigor.