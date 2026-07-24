Ituzaingó: Demoran a un hombre y secuestran un arma de fuego sin documentaciones

En la jornada de ayer 23-07-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Ituzaingó -servicio de adicional- demoraron a un hombre que llevaba un arma de fuego en la cintura, quien no contaba con las documentaciones para la portabilidad.
El procedimiento se concretó en
horas de la mañana, donde los efectivos tras advertir la presencia de un hombre
-de 80 años de edad- ingresando a la sucursal bancaria, con un arma de fuego en
la cintura, es inmediatamente interceptado y demorado, donde posteriormente se
procedió al secuestro preventivo de un arma de fuego marca Smith Wesson,
calibre 22 A, ya que, presuntamente, si bien no tendría intenciones de cometer
un ilícito, carecía de las documentaciones exigibles para la portación de arma.
El hombre junto al arma de fuego secuestrada, fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.