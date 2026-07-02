jueves, 2 de julio de 2026

Ituzaingó: La Policía demoró a un cazador y secuestró animales faenados

En horas de la noche de ayer 01-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en el marco de los permanentes operativos de prevención y protección de los recursos naturales, demoraron a un hombre que fue sorprendido junto a otros, cuando aparentemente realizaban caza furtiva dentro de la Reserva Natural Cambyretá, área protegida perteneciente al sistema de los Esteros del Iberá.

El procedimiento se llevó a cabo durante recorridas preventivas nocturnas en un establecimiento, donde los uniformados detectaron a tres personas que se desplazaban en una motocicleta transportando bolsas de arpillera con aparentes productos de caza.

Al advertir la presencia policial, estas personas emprendieron su huida hacia una zona de montes y esteros. Tras una persecución, los efectivos lograron demorar a uno de ellos, de 37 años, mientras que los otros dos lograron escapar aprovechando la oscuridad del lugar.

Durante el procedimiento se secuestraron dos animales -carpinchos- faenados, una motocicleta 110cc., tres cuchillos de fabricación casera, una linterna y otros elementos utilizados para la actividad ilegal.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, iniciándose además las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.