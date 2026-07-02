Ituzaingó: La Policía demoró a un cazador y secuestró animales faenados

El procedimiento se llevó a cabo
durante recorridas preventivas nocturnas en un establecimiento, donde los
uniformados detectaron a tres personas que se desplazaban en una motocicleta
transportando bolsas de arpillera con aparentes productos de caza.
Al advertir la presencia
policial, estas personas emprendieron su huida hacia una zona de montes y
esteros. Tras una persecución, los efectivos lograron demorar a uno de ellos,
de 37 años, mientras que los otros dos lograron escapar aprovechando la oscuridad
del lugar.
Durante el procedimiento se
secuestraron dos animales -carpinchos- faenados, una motocicleta 110cc., tres
cuchillos de fabricación casera, una linterna y otros elementos utilizados para
la actividad ilegal.
El demorado junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente,
iniciándose además las actuaciones correspondientes por presunta infracción a
la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.