JP Valdés: "Si trabajamos con compromiso y esfuerzo, el futuro va a estar acá en la Argentina"

DÍA DE LA INDEPENDENCIA
En el marco de los actos por el
209° aniversario de la Declaración de la Independencia, el gobernador Juan
Pablo Valdés dialogó con la prensa y abordó los principales ejes de su gestión,
con un fuerte mensaje de esperanza hacia las nuevas generaciones.
"El mensaje a los jóvenes es
que no pierdan la esperanza, que si trabajamos con mucho compromiso, con mucho
esfuerzo, si cada uno desde nuestro lugar construye un país mejor, una
provincia mejor, una ciudad mejor, yo creo firmemente que el futuro va a estar
acá en la Argentina", afirmó el mandatario.
Valdés destacó la importancia de la unidad entre las fuerzas militares, las instituciones educativas, el gobierno provincial y la ciudadanía, y aseguró que "hoy tenemos un rumbo que es el que busca construir la esperanza y el que busca construir futuro aquí en la Argentina para nuestros jóvenes y para nuestras familias".