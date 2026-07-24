Juan Pujol: La Policía recuperó una motocicleta robada

El pasado 22-07-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Juan Pujol, realizando sus labores específicas y tras arduas tareas investigativas, y con la valiosa colaboración de sus pares de la Comisaría distrito segunda de Monte Caseros, recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída.
El procedimiento se concretó
cerca de las 22:00 horas, tras seguir una ardua línea investigativa, los
efectivos lograron recuperar en la ciudad de Montes Caseros, una motocicleta
-marca Keller Cronos 110 cc. - que fuera
denunciada como sustraída.
El rodado recuperado, fue trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.