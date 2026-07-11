La Policía aprehendió a tres personas y secuestró envoltorios con marihuana

El procedimiento se concretó
alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de calles Bariloche y Paysandú, donde los policiales procedieron a
la identificación de tres personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta
-dos mujeres y un hombre-, quienes tenían en su poder 19 envoltorios de
polipropileno con una sustancia de origen vegetal, presumiblemente marihuana,
además de una caja de clonazepam que contenía 40 comprimidos, los cuales fueron
secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.
Ante esta situación, además se
procedió a la aprehensión de estas personas como así también al secuestro
preventivo de una motocicleta -marca Honda modelo XR 150c.c- en la que se
desplazaban.
Los aprehendidos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se llevan adelante las actuaciones correspondientes.