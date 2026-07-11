sábado, 11 de julio de 2026

La Policía aprehendió a tres personas y secuestró envoltorios con marihuana

Efectivos del Destacamento San Marcos, en la jornada de ayer 10-07-26, en momentos que realizaban tareas de prevención demoraron a tres personas y secuestraron sustancia de origen vegetal entre otros elementos de interés.

El procedimiento se concretó alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de calles Bariloche y  Paysandú, donde los policiales procedieron a la identificación de tres personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta -dos mujeres y un hombre-, quienes tenían en su poder 19 envoltorios de polipropileno con una sustancia de origen vegetal, presumiblemente marihuana, además de una caja de clonazepam que contenía 40 comprimidos, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.

Ante esta situación, además se procedió a la aprehensión de estas personas como así también al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda modelo XR 150c.c- en la que se desplazaban.

Los aprehendidos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se llevan adelante las actuaciones correspondientes.