La Policía aprehendió a un joven sindicado como presunto autor de un hecho delictivo

El procedimiento fue realizado
pasadas las 08:00 horas, cuando los efectivos recibieron la alerta radial
acerca de un ilícito ocurrido por calles Andalucia y Francia, en la cual, una
persona resulto víctima de la sustracción de un teléfono celular, por lo que,
con las características aportadas y la colaboración de los efectivos de la
Unidad Especial Antiarrebatos, realizaron un intenso rastrillaje en las
inmediaciones.
En este contexto, el personal
divisó a dos jóvenes, quienes al notar la presencia policial intentaron huir
hacia los pasillos de la zona, logrando posteriormente identificar a uno de
ellos, resultando ser de 19 años de edad, quien aparentemente poseía características
similares a las aportadas, además, no supo justiciar su accionar, por lo que
fue aprehendido.
El joven fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la Comisaria Octava Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.