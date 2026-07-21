martes, 21 de julio de 2026

La Policía aprehendió a un joven sindicado como presunto autor de un hecho delictivo

En la mañana del sábado 18-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 2 -G.R.I.M. II-, realizando sus labores específicas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, aprehendieron al presunto autor de un hecho delictivo recientemente ocurrido.

El procedimiento fue realizado pasadas las 08:00 horas, cuando los efectivos recibieron la alerta radial acerca de un ilícito ocurrido por calles Andalucia y Francia, en la cual, una persona resulto víctima de la sustracción de un teléfono celular, por lo que, con las características aportadas y la colaboración de los efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, realizaron un intenso rastrillaje en las inmediaciones.

En este contexto, el personal divisó a dos jóvenes, quienes al notar la presencia policial intentaron huir hacia los pasillos de la zona, logrando posteriormente identificar a uno de ellos, resultando ser de 19 años de edad, quien aparentemente poseía características similares a las aportadas, además, no supo justiciar su accionar, por lo que fue aprehendido.

El joven fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la Comisaria Octava Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.