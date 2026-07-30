jueves, 30 de julio de 2026

La Policía aprehendió a un sujeto tras sustraer mercaderías de un comercio

En horas de la siesta del martes 28-07-26, Efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana aprehendieron a un hombre, luego de que fuera sorprendido cuando huía con mercadería que momentos antes habría sustraído de un comercio ubicado por calle Elías Abad de esta ciudad.

El procedimiento se concretó cuando realizaban recorridas preventivas y observan a un sujeto corriendo con dos botellas de fernet en sus manos, mientras otra persona solicitaba colaboración, manifestando que el sujeto le había sustraído dichos productos. De inmediato se procedió a su aprehensión y al secuestro de los elementos recuperados.

El aprehendido fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación en turno, iniciándose las actuaciones correspondientes, en tanto que la mercadería fue secuestrada para ser restituida a su propietario.