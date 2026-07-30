La Policía aprehendió a un sujeto tras sustraer mercaderías de un comercio

En horas de la siesta del martes 28-07-26, Efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana aprehendieron a un hombre, luego de que fuera sorprendido cuando huía con mercadería que momentos antes habría sustraído de un comercio ubicado por calle Elías Abad de esta ciudad.
El procedimiento se concretó
cuando realizaban recorridas preventivas y observan a un sujeto corriendo con
dos botellas de fernet en sus manos, mientras otra persona solicitaba
colaboración, manifestando que el sujeto le había sustraído dichos productos.
De inmediato se procedió a su aprehensión y al secuestro de los elementos
recuperados.
El aprehendido fue puesto a
disposición de la Unidad Fiscal de Investigación en turno, iniciándose las
actuaciones correspondientes, en tanto que la mercadería fue secuestrada para
ser restituida a su propietario.