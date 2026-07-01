La Policía demoró a dos jóvenes, secuestró una motocicleta y un kit de herramientas

El lunes 29-06-26, efectivos policiales del Comando Patrulla Movil y Motorizada, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos personas y secuestraron varias cosas de dudosas procedencias.
El procedimiento se concretó en
las inmediaciones de la calle Las Violetas, donde divisaron a dos personas a
bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110 cc.-, quienes, al notar la
presencia policial intentan huir del lugar, siendo demorados e identificados
más adelante, resultando ser de 18 y 21 años de edad, quienes en su poder
llevaban un kit de herramientas y no pudieron justificar la procedencia de los
elementos, ni contar con la documentación del rodado.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional donde se continuaron con los tramites de rigor.