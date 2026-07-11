sábado, 11 de julio de 2026

La policía demoró a dos jóvenes y secuestró una moto

En la mañana de hoy 11-07-26, efectivos del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, durante sus labores de prevención lograron la demora a dos jóvenes y secuestraron una motocicleta.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 08:00 horas, en la intersección de Avenida Costanera Sur y calle General Paz, cuando personal policial que realizaba recorridas de prevención observó a dos personas desplazándose en una motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de tercero, por lo que procedieron a la identifiacion de los mismos, tratándose de dos jóvenes de 18 años de edad, quienes además no supieron justificar la procedencia del rodado, por ello se secuestró preventivamente una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c-

Al respecto los demorados junto a la motocicleta fueron trasladados a la Comisaría Segunda Urbana, donde se continuaron las actuaciones de rigor.