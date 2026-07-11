La policía demoró a dos jóvenes y secuestró una moto

El operativo se llevó a cabo
alrededor de las 08:00 horas, en la intersección de Avenida Costanera Sur y
calle General Paz, cuando personal policial que realizaba recorridas de
prevención observó a dos personas desplazándose en una motocicleta realizando
maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de tercero,
por lo que procedieron a la identifiacion de los mismos, tratándose de dos
jóvenes de 18 años de edad, quienes además no supieron justificar la
procedencia del rodado, por ello se secuestró preventivamente una motocicleta
-marca Zanella modelo ZB 110c.c-
Al respecto los demorados junto a
la motocicleta fueron trasladados a la Comisaría Segunda Urbana, donde se
continuaron las actuaciones de rigor.