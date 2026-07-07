La Policía demoró a dos personas y secuestró diversos de elementos

El procedimiento lo llevaron a
cabo cuando los policías se encontraban en inmediaciones del barrio Molina
Punta de esta Ciudad Capital, donde observaron a dos sujetos probando los
picaportes de los domicilios y mirando hacia el interior los vehículos estacionados
en la zona, motivo por el cual procedieron a su identificación, tratándose de
dos hombres mayores de edad -alias Niño Rata y Negrito Paloy-, quienes no
pudieron justificar su presencia en el lugar y además tenían en su poder
diversos elementos como ser un cuchillo, dos bombillas metálicas y una
herramienta tipo llave con una punta prefabricada, los cuales fueron
secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.
Los demorados y los elementos
secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se
continúan con las actuaciones de rigor.