martes, 7 de julio de 2026

La Policía demoró a dos personas y secuestró diversos de elementos

En la madrugada de hoy 07-07-26, efectivos policiales de la Comisaria 17º Urbana, en momentos que realizaban recorridas de prevención en el ámbito de su jurisdicción, lograron la demora a dos hombres y el secuestro de diversos elementos.

El procedimiento lo llevaron a cabo cuando los policías se encontraban en inmediaciones del barrio Molina Punta de esta Ciudad Capital, donde observaron a dos sujetos probando los picaportes de los domicilios y mirando hacia el interior los vehículos estacionados en la zona, motivo por el cual procedieron a su identificación, tratándose de dos hombres mayores de edad -alias Niño Rata y Negrito Paloy-, quienes no pudieron justificar su presencia en el lugar y además tenían en su poder diversos elementos como ser un cuchillo, dos bombillas metálicas y una herramienta tipo llave con una punta prefabricada, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.

Los demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las actuaciones de rigor.