La Policía demoró a siete personas en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy 24-07-26, efectivos policiales la Comisaria 2º Urbana junto al Grupo de Intervención Rápida -G.I.R- y de la División de Infantería, realizando sus labores de prevención, en diferentes procedimientos, demoraron a siete hombres.
Los procedimientos se realizaron
en inmediaciones del Barrio Trujillo de esta Ciudad, donde los efectivos, en
distintos procedimientos, procedieron a la demora del total de siete personas
mayores de edad, que se encontraban deambulando con falta de documentación y
sin poder justificar su presencia en el lugar.
Los demorados fueron trasladados
a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites de cada caso.