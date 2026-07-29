La Policía demoró a un hombre con pedido de búsqueda y localización, además en su poder secuestraron un arma blanca

El procedimiento tuvo lugar cerca
de las 21:00 horas, en inmediaciones de las calle Los Tulipanes y Sevilla,
donde los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando
mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que,
procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 39 años de edad,
quien tenía en su poder un arma blanca -cuchillo y otro elemento punzante de
fabricación casera-, además el mismo según las primeras averiguaciones
realizadas, registraría pedido de búsqueda y localización por una causa
judicial en curso, por lo que fue demorado.
El hombre fue trasladado a la
citada dependencia policial, donde se continuaron con los trámites de rigor.