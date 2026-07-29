miércoles, 29 de julio de 2026

La Policía demoró a un hombre con pedido de búsqueda y localización, además en su poder secuestraron un arma blanca

En la noche de ayer 28-07-26, efectivos policiales de la Comisaria 17º Urbana, en momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con pedido de búsqueda y localización, y secuestraron un arma blanca.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 21:00 horas, en inmediaciones de las calle Los Tulipanes y Sevilla, donde los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que, procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 39 años de edad, quien tenía en su poder un arma blanca -cuchillo y otro elemento punzante de fabricación casera-, además el mismo según las primeras averiguaciones realizadas, registraría pedido de búsqueda y localización por una causa judicial en curso, por lo que fue demorado.

El hombre fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se continuaron con los trámites de rigor.