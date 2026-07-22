La Policía demoró a un hombre con antecedentes policiales

En la madrugada de hoy 22-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. II-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales que se encontraba merodeando.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 04:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles
San Francisco de Asís y Rio de Janeiro, donde divisaron e identificaron a un
hombre de 31 años de edad, observando el interior de los vehículos
estacionados, además, luego de las correspondientes averiguaciones, el mismo
resulto poseer antecedentes policiales.
Al respecto, el demorado fue
trasladado a la comisaria jurisdiccional, donde posteriormente se continuaron
con los tramites de rigor.