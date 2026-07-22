La Policía demoró a un hombre con antecedentes policiales y un pedido de localización activo

En la madrugada de hoy 22-07-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores específicas de prevención, demoraron a un hombre, quien luego de la identificación correspondiente, resulto poseer un pedido de localización activo.
El procedimiento fue realizado
cerca de las 04:30 horas, cuando los citados efectivos recorrían las calles
Santa Catalina y Aconcagua, donde divisaron e identificaron a un hombre de 32
años de edad, quien no supo justificar su accionar en la zona, además, según
las averiguaciones al respecto, el mismo poseía antecedentes policiales y
pedido de localización por parte de la justicia, por lo que fue demorado.
El hombre fue trasladado a la
comisaria jurisdiccional donde se prosiguieron con los tramites de rigor.