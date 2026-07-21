martes, 21 de julio de 2026

La Policía demoró a un hombre que promovía desorden en la vía pública

En la madrugada de ayer 20-07-26, efectivos policiales del G.R.I.M. II, en momentos que realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de un hombre que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 00:30 horas, cuando los uniformados que patrullaban la jurisdicción observaron a un sujeto alterando el orden público, motivo por el cual procedieron a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad, quien según las primeras averiguaciones registraría pedido de captura.

Al respecto, el demorado fue trasladado a la Comisaría Vigésimo Primera, donde se prosiguió con las diligencias y trámites de rigor, con intervención de la autoridad competente.