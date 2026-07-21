La Policía demoró a un hombre que promovía desorden en la vía pública

En la madrugada de ayer 20-07-26, efectivos policiales del G.R.I.M. II, en momentos que realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de un hombre que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública.
El procedimiento tuvo lugar
alrededor de las 00:30 horas, cuando los uniformados que patrullaban la
jurisdicción observaron a un sujeto alterando el orden público, motivo por el
cual procedieron a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre
mayor de edad, quien según las primeras averiguaciones registraría pedido de
captura.
Al respecto, el demorado fue
trasladado a la Comisaría Vigésimo Primera, donde se prosiguió con las
diligencias y trámites de rigor, con intervención de la autoridad competente.