La Policía demoró a un joven con antecedentes policiales

En horas del mediodía de ayer 30-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas demoraron a un hombre con antecedentes policiales y secuestraron un arma blanca.
El procedimiento se realizó cerca de las 12:00
horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calles Las Piedras y
Pitágoras, donde divisaron y demoraron a un hombre – alias Tio Riki, de 30 años
de edad- el cual observaba detenidamente los domicilios y vehículos estacionados
en el lugar, además, tras las primeras averiguaciones registro antecedentes
policiales por delitos contra la propiedad y en poder del mismo se halló un
-cuchillo-.
Al respecto, el hombre fue trasladado a la comisaria jurisdiccional correspondiente donde se continuaron con los tramites de rigor.