sábado, 11 de julio de 2026

La Policía demoró a un joven que realizaba maniobras peligrosas en una moto

En la madrugada de hoy 11-07-26, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en momentos que realizaban recorridas de prevención demoraron a un joven menor de edad que circulaba en una motocicleta realizando maniobras peligrosas.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 03:30 horas en inmediaciones de calles España y 25 de Mayo, cuando el personal policial observó al joven conduciendo una motocicleta -marca Keller 110c.c- realizando maniobras poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros, por lo que se procedió a su identificación tratándose de un joven menor de edad.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la demora preventiva del menor, quien fue trasladado a la correspondiente dependencia policial, donde quedó a disposición de la autoridad competente para la continuidad de las actuaciones de rigor.