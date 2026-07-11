La Policía demoró a un joven que realizaba maniobras peligrosas en una moto

En la madrugada de hoy 11-07-26, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en momentos que realizaban recorridas de prevención demoraron a un joven menor de edad que circulaba en una motocicleta realizando maniobras peligrosas.
El procedimiento tuvo lugar
alrededor de las 03:30 horas en inmediaciones de calles España y 25 de Mayo,
cuando el personal policial observó al joven conduciendo una motocicleta -marca
Keller 110c.c- realizando maniobras poniendo en riesgo su integridad física y
la de terceros, por lo que se procedió a su identificación tratándose de un
joven menor de edad.
Ante esta situación, los
uniformados procedieron a la demora preventiva del menor, quien fue trasladado
a la correspondiente dependencia policial, donde quedó a disposición de la
autoridad competente para la continuidad de las actuaciones de rigor.