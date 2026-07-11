sábado, 11 de julio de 2026

La Policía demoró a un joven y secuestró elementos de dudosa procedencia

En la tarde del jueves 09-07-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por un transeúnte, demoraron a un joven y secuestraron varias cosas.

El procedimiento se concretó por calles Diaz de Vivar y Necochea, alrededor de las 17:00 horas, luego de que los efectivos fueron alertados acerca de una persona que aparentemente se encontraba trasladando varias cosas de dudosa procedencia, por lo que, al realizar recorridas en la zona, divisaron e identificaron a un joven de 23 años de edad, quien, llevaba consigo diferentes prendas de vestir, una termera y otros elementos, que no supo justificar su procedencia, siendo demorado y las cosas secuestradas preventivamente.

Posteriormente, el demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria 2da. Urbana, donde se continuaron con los tramites al respecto, además, se prosiguieron con las distintas labores investigativas a fin de tratar de establecer fehacientemente la procedencia de los elementos.