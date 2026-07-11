La Policía demoró a un joven y secuestró elementos de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó por
calles Diaz de Vivar y Necochea, alrededor de las 17:00 horas, luego de que los
efectivos fueron alertados acerca de una persona que aparentemente se
encontraba trasladando varias cosas de dudosa procedencia, por lo que, al
realizar recorridas en la zona, divisaron e identificaron a un joven de 23 años
de edad, quien, llevaba consigo diferentes prendas de vestir, una termera y
otros elementos, que no supo justificar su procedencia, siendo demorado y las
cosas secuestradas preventivamente.
Posteriormente, el demorado junto
a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria 2da. Urbana, donde se
continuaron con los tramites al respecto, además, se prosiguieron con las
distintas labores investigativas a fin de tratar de establecer fehacientemente
la procedencia de los elementos.