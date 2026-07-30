La Policía detuvo a dos "deliverys" de estupefacientes y secuestró cocaína

En horas de la noche del martes 28-07-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y que presuntamente se encontraban comercializando estupefacientes en inmediaciones de las calles Córdoba y Teniente Ibáñez, de esta Capital.
El procedimiento lo concretaron
los citados policías, cuando procedieron a identificar a dos sujetos de 30 y 48
años de edad a bordo de una motocicleta -marca Yamaha Ibr- , quienes llevaban
entre sus pertenencias, doce dosis de una sustancia blanquecina, los cuales
tras el correspondiente test arrojo positivo para cocaína y dinero en efectivo,
quedando ambos involucrados a disposición de la autoridad judicial competente.
Las personas junto a lo
secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se
prosigue con los tramites del caso.