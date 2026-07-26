La Policía halló una motocicleta robada

En horas de la mañana de ayer 25-07-26, pasadas las 09.00 horas, efectivos policiales de la Comisaría décimo quinta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, hallaron abandonada una motocicleta, la cual fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando hallándose realizando sus labores específicas
por calle Mocoreta s/n de esta ciudad, en una zona de abundante vegetación,
hallaron abandonada una motocicleta -marca Honda wave- que tras las primeras
averiguaciones resultó que el rodado registraba pedido de secuestro por
hallarse denunciado como sustraído.
La motocicleta recuperada fue
puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la
citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.