viernes, 31 de julio de 2026

La Policía halló una motocicleta abandonada en la vía pública

En la jornada de ayer 30-07-26, efectivos policiales de la Comisaria 16º Urbana, realizando sus labores de prevención, hallaron una motocicleta abandonada en la vía pública, la cual fue secuestrada de manera preventiva.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 14:00 horas, cuando los efectivos realizaban recorridas de prevención de ilícitos y en inmediaciones de la Colectora de Ruta Nacional Nº 12, divisaron una motocicleta -marca Brava 110cc- abandonada sobre la calzada con la llave de ignición colocada, por lo que, procedieron al secuestro preventivo de la misma, la cual, tras las primeras averiguaciones, no contaría con pedido de secuestro pero se prosiguen con las distintas labores investigativas a fin de determinar fehacientemente su procedencia y/o propietario.

En tanto, el rodado fue traslado a la Comisaria jurisdiccional para su respectivo resguardo, donde se continuaron con las diligencias de rigor.