La Policía halló una motocicleta abandonada en la vía pública

El
procedimiento lo concretaron cerca de las 14:00 horas, cuando los efectivos
realizaban recorridas de prevención de ilícitos y en inmediaciones de la
Colectora de Ruta Nacional Nº 12, divisaron una motocicleta -marca Brava 110cc-
abandonada sobre la calzada con la llave de ignición colocada, por lo que,
procedieron al secuestro preventivo de la misma, la cual, tras las primeras
averiguaciones, no contaría con pedido de secuestro pero se prosiguen con las
distintas labores investigativas a fin de determinar fehacientemente su
procedencia y/o propietario.
En tanto,
el rodado fue traslado a la Comisaria jurisdiccional para su respectivo
resguardo, donde se continuaron con las diligencias de rigor.