miércoles, 15 de julio de 2026

La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad por el partido Argentina-Inglaterra

MUNDIAL DE FÚTBOL

Con motivo del encuentro que disputará la Selección Argentina, este miércoles 15-07-26, desde las 12:00 horas, en el marco del Mundial de Fútbol, y teniendo en cuenta la importante concurrencia de personas que habitualmente se concentra en distintos espacios públicos para seguir el partido y celebrar posteriormente, la Policía de Corrientes, por disposición del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, ha diagramado un importante dispositivo especial de seguridad que será implementado en toda la provincia.

El operativo comprenderá un amplio despliegue de efectivos policiales y recursos logísticos de las distintas dependencias, reforzándose especialmente la prevención en los principales puntos de concentración de público de la ciudad de Corrientes, como la Costanera General San Martín, Costanera Sur, Parque Mitre, Plaza Mercosur (Rotonda de la Virgen), plazas, paseos públicos y otros sectores donde habitualmente se congregan vecinos para acompañar este tipo de eventos deportivos.     

Asimismo, teniendo en cuenta la realización del "Fan Fest", organizado por la Municipalidad de Corrientes, a partir de las 12:00 horas en la Rotonda Poncho Verde, se implementará un dispositivo especial de seguridad en dicho predio y en sus inmediaciones, previéndose una importante concurrencia de público; Del mismo modo, las distintas Unidades Regionales implementarán dispositivos similares en sus respectivas jurisdicciones.

En la ciudad de Corrientes, el dispositivo contará con la afectación de más de 129 efectivos policiales 10 móviles policiales, 11 motocicletas, 04 grupos de combate, 16 puestos fijos, un dron policial, que intensificarán las tareas de prevención, control y seguridad desde las 12:00 horas, también se contara con una autobomba policial, una ambulancia policial y una del Servicio de Emergencias 107; Asimismo, el Parque Mitre permanecerá cerrado al tránsito vehicular, permitiéndose únicamente el ingreso de a pie.

En cuanto a la Costanera Sur, no se permitirá la circulación vehicular, disponiéndose desvíos para los vehículos que circulen desde la zona norte, los cuales serán direccionados por calle Edison, mientras que el ordenamiento del tránsito se realizará principalmente en las intersecciones de Edison y Lavalle. El acceso al sector será exclusivamente peatonal, estableciéndose además controles preventivos sobre el ingreso de conservadoras y otros elementos.

El servicio de seguridad será desarrollado antes, durante y después del encuentro, con la finalidad de preservar el orden público, prevenir incidentes y garantizar que las celebraciones puedan desarrollarse en un clima de tranquilidad y respeto.

En este sentido, se solicita a quienes concurran a estos lugares que lo hagan con responsabilidad, respetando las indicaciones del personal policial y evitando conductas que puedan generar desmanes o poner en riesgo la seguridad de las personas, contribuyendo entre todos a vivir una verdadera fiesta deportiva.