La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad por el partido Argentina-Inglaterra

MUNDIAL DE FÚTBOL
El operativo comprenderá un
amplio despliegue de efectivos policiales y recursos logísticos de las
distintas dependencias, reforzándose especialmente la prevención en los
principales puntos de concentración de público de la ciudad de Corrientes, como
la Costanera General San Martín, Costanera Sur, Parque Mitre, Plaza Mercosur
(Rotonda de la Virgen), plazas, paseos públicos y otros sectores donde
habitualmente se congregan vecinos para acompañar este tipo de eventos
deportivos.
Asimismo, teniendo en cuenta la
realización del "Fan Fest", organizado por la Municipalidad de
Corrientes, a partir de las 12:00 horas en la Rotonda Poncho Verde, se
implementará un dispositivo especial de seguridad en dicho predio y en sus inmediaciones,
previéndose una importante concurrencia de público; Del mismo modo, las
distintas Unidades Regionales implementarán dispositivos similares en sus
respectivas jurisdicciones.
En la ciudad de Corrientes, el
dispositivo contará con la afectación de más de 129 efectivos policiales 10
móviles policiales, 11 motocicletas, 04 grupos de combate, 16 puestos fijos, un
dron policial, que intensificarán las tareas de prevención, control y seguridad
desde las 12:00 horas, también se contara con una autobomba policial, una
ambulancia policial y una del Servicio de Emergencias 107; Asimismo, el Parque
Mitre permanecerá cerrado al tránsito vehicular, permitiéndose únicamente el
ingreso de a pie.
En cuanto a la Costanera Sur, no
se permitirá la circulación vehicular, disponiéndose desvíos para los vehículos
que circulen desde la zona norte, los cuales serán direccionados por calle
Edison, mientras que el ordenamiento del tránsito se realizará principalmente
en las intersecciones de Edison y Lavalle. El acceso al sector será
exclusivamente peatonal, estableciéndose además controles preventivos sobre el
ingreso de conservadoras y otros elementos.
El servicio de seguridad será
desarrollado antes, durante y después del encuentro, con la finalidad de
preservar el orden público, prevenir incidentes y garantizar que las
celebraciones puedan desarrollarse en un clima de tranquilidad y respeto.
En este sentido, se solicita a quienes concurran a estos lugares que lo hagan con responsabilidad, respetando las indicaciones del personal policial y evitando conductas que puedan generar desmanes o poner en riesgo la seguridad de las personas, contribuyendo entre todos a vivir una verdadera fiesta deportiva.