sábado, 18 de julio de 2026

La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad por la Final Argentina-España

Con motivo del encuentro que disputará la Selección Argentina, en la Final de la Copa Mundial 2026, mañana 19-07-26, desde las 15:00 horas y teniendo en cuenta la gran concurrencia de personas que habitualmente se concentran en distintos espacios públicos para seguir el partido y celebrar posteriormente, la Policía de Corrientes, por disposición del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, ha diagramado un importante dispositivo especial de seguridad que será implementado en toda la provincia.

El plan de seguridad comprenderá un amplio despliegue en los distintos lugares estratégicos y en los cuales se distribuirán los recursos humanos y logísticos afectados, reforzándose especialmente la prevención en los principales puntos de concentración de público de la ciudad de Corrientes, como la Costanera General San Martín, Costanera Sur, Parque Mitre, Plaza Mercosur (Rotonda de la Virgen), plazas, paseos públicos y otros sectores donde habitualmente se congregan vecinos para acompañar este tipo de eventos deportivos.    

Asimismo, teniendo en cuenta la realización del "Fan Fest", organizado por la Municipalidad de Corrientes, a partir de las 15:00 horas en la Rotonda Poncho Verde, se implementará un dispositivo especial de seguridad en dicho predio y en sus inmediaciones, previéndose una importante concurrencia de público; Del mismo modo, las distintas Unidades Regionales implementarán dispositivos similares en sus respectivas jurisdicciones.

En la ciudad de Corrientes, el dispositivo contará con la afectación de recursos humanos y logísticos, disponiéndose para ello de efectivos policiales, grupos de combate, móviles y motocicletas, drones, y también puestos fijos, intensificando las tareas de prevención, control y seguridad desde las 15:00 horas, además, se contará con la cooperación de las autobombas policiales y el servicio de Emergencias.

Cabe señalar, que el Parque Mitre permanecerá cerrado al tránsito vehicular, permitiéndose únicamente el ingreso de a pie y de igual forma se hará en la Costanera Sur, disponiéndose desvíos para los vehículos que circulen en zona, aclarando, que el acceso al sector será exclusivamente peatonal, estableciéndose además controles preventivos sobre el ingreso de conservadoras y otros elementos.

Estableciéndose los correspondientes desvíos:

Por Avenida 3 de Abril:

1. AV. 3 DE ABRIL Y CALLE MISIONES.

2. CALLES MISIONES Y RIVADAVIA

3. AV. 3 DE ABRIL Y CALLE SAN LUIS (BANDA CENTRAL): "CARTEL DE ÚLTIMA SALIDA A COSTANERA".

4. ÚLTIMA COLECTORA DE BANDA CENTRAL – BANDA LATERAL.

Por Avenida Costanera Gral. San Martin e inmediaciones:

1. AVENIDA COSTANERA GENERAL SAN MARTÍN Y CALLE CHACO.

2. CALLES CHACO Y 9 DE JULIO. 

3. CALLES PAGO LARGO Y 9 DE JULIO.

4. CALLES DON BOSCO Y JUNÍN.

5. CALLES HIPÓLITO YRIGOYEN Y PADRE BORGATTI.

6. CALLES PADRE LAVAGNA Y PADRE BORGATTI.

7. CALLES TOMÁS EDISÓN Y PADRE BORGATTI.

8. CALLES QUEVEDO Y PADRE BORGATTI.

9. AVENIDA 3 DE ABRIL Y CALLE PADRE BORGATTI.

10. AVENIDA 3 DE ABRIL Y CALLE ESIO SILVEIRA

El servicio de seguridad será desarrollado antes, durante y después del encuentro, con la finalidad de preservar el orden público, prevenir incidentes y garantizar que las celebraciones puedan desarrollarse en un clima de tranquilidad y respeto.

En este sentido, se solicita a quienes concurran a estos lugares que lo hagan con responsabilidad, respetando las indicaciones del personal policial y evitando conductas que puedan generar desmanes o poner en riesgo la seguridad de las personas, contribuyendo entre todos a vivir una verdadera fiesta deportiva.