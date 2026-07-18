La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad por la Final Argentina-España

Con motivo del encuentro que
disputará la Selección Argentina, en la Final de la Copa Mundial 2026, mañana
19-07-26, desde las 15:00 horas y teniendo en cuenta la gran concurrencia de
personas que habitualmente se concentran en distintos espacios públicos para
seguir el partido y celebrar posteriormente, la Policía de Corrientes, por
disposición del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, ha diagramado
un importante dispositivo especial de seguridad que será implementado en toda
la provincia.
El plan de seguridad comprenderá
un amplio despliegue en los distintos lugares estratégicos y en los cuales se
distribuirán los recursos humanos y logísticos afectados, reforzándose
especialmente la prevención en los principales puntos de concentración de
público de la ciudad de Corrientes, como la Costanera General San Martín,
Costanera Sur, Parque Mitre, Plaza Mercosur (Rotonda de la Virgen), plazas,
paseos públicos y otros sectores donde habitualmente se congregan vecinos para
acompañar este tipo de eventos deportivos.
Asimismo, teniendo en cuenta la
realización del "Fan Fest", organizado por la Municipalidad de
Corrientes, a partir de las 15:00 horas en la Rotonda Poncho Verde, se
implementará un dispositivo especial de seguridad en dicho predio y en sus inmediaciones,
previéndose una importante concurrencia de público; Del mismo modo, las
distintas Unidades Regionales implementarán dispositivos similares en sus
respectivas jurisdicciones.
En la ciudad de Corrientes, el
dispositivo contará con la afectación de recursos humanos y logísticos,
disponiéndose para ello de efectivos policiales, grupos de combate, móviles y
motocicletas, drones, y también puestos fijos, intensificando las tareas de
prevención, control y seguridad desde las 15:00 horas, además, se contará con
la cooperación de las autobombas policiales y el servicio de Emergencias.
Cabe señalar, que el Parque Mitre
permanecerá cerrado al tránsito vehicular, permitiéndose únicamente el ingreso
de a pie y de igual forma se hará en la Costanera Sur, disponiéndose desvíos
para los vehículos que circulen en zona, aclarando, que el acceso al sector
será exclusivamente peatonal, estableciéndose además controles preventivos
sobre el ingreso de conservadoras y otros elementos.
Estableciéndose los
correspondientes desvíos:
Por Avenida 3 de Abril:
1. AV. 3 DE ABRIL Y CALLE
MISIONES.
2. CALLES MISIONES Y RIVADAVIA
3. AV. 3 DE ABRIL Y CALLE SAN
LUIS (BANDA CENTRAL): "CARTEL DE ÚLTIMA SALIDA A COSTANERA".
4. ÚLTIMA COLECTORA DE BANDA
CENTRAL – BANDA LATERAL.
Por Avenida Costanera Gral. San
Martin e inmediaciones:
1. AVENIDA COSTANERA GENERAL SAN
MARTÍN Y CALLE CHACO.
2. CALLES CHACO Y 9 DE JULIO.
3. CALLES PAGO LARGO Y 9 DE
JULIO.
4. CALLES DON BOSCO Y JUNÍN.
5. CALLES HIPÓLITO YRIGOYEN Y
PADRE BORGATTI.
6. CALLES PADRE LAVAGNA Y PADRE
BORGATTI.
7. CALLES TOMÁS EDISÓN Y PADRE
BORGATTI.
8. CALLES QUEVEDO Y PADRE
BORGATTI.
9. AVENIDA 3 DE ABRIL Y CALLE
PADRE BORGATTI.
10. AVENIDA 3 DE ABRIL Y CALLE
ESIO SILVEIRA
El servicio de seguridad será
desarrollado antes, durante y después del encuentro, con la finalidad de
preservar el orden público, prevenir incidentes y garantizar que las
celebraciones puedan desarrollarse en un clima de tranquilidad y respeto.
En este sentido, se solicita a quienes concurran a estos lugares que lo hagan con responsabilidad, respetando las indicaciones del personal policial y evitando conductas que puedan generar desmanes o poner en riesgo la seguridad de las personas, contribuyendo entre todos a vivir una verdadera fiesta deportiva.