La Policía realizó siete allanamientos por abigeato en Alvear: Secuestraron armas, celulares y productos cárnicos, hay un detenido

El primero de los procedimientos
se concretó sobre la Ruta Provincial N° 155, donde los efectivos interceptaron
una camioneta -marca Ford Ranger- y secuestraron un arma de fuego -fusil
Máuser-, un arma blanca -tipo cuchillo-, un teléfono celular, documentación
personal y procedieron a la detención de un hombre mayor de edad, conductor del
mismo.
En ese marco, el primer
allanamiento se realizó en una estancia, donde encontraron un freezer con
productos cárnicos, un cuero de cerdo, cuchillos, ganchos, juegos de chalchas y
balanzas utilizadas para el procesamiento de carne, por lo que, procediendo al
debido secuestro de todos los elementos.
Siguiendo la línea investigativa,
se concretaron otros seis allanamientos, dos en Alvear y cuatro en Yapeyú,
donde procedieron al secuestro de otra arma de fuego -fusil a cerrojo tipo
Máuser marca SAGAN-, una sierra eléctrica para cortar carne, diez teléfonos
celulares de distintas marcas, una bolsa con restos óseos, cuero y pelos que
serían de origen vacuno.
Al respecto, el hombre detenido junto a todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor.