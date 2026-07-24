viernes, 24 de julio de 2026

La Policía realizó siete allanamientos por abigeato en Alvear: Secuestraron armas, celulares y productos cárnicos, hay un detenido

En el marco de una investigación judicial por abigeato, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear, de manera conjunta los PRIAR de La Cruz, Santo Tomé y Desiderio Sosa, en colaboración con la unidad fiscal en turno, diligenciaron siete ordenes de allanamientos, donde procedieron al secuestro de armas de guerra, teléfonos celulares, productos cárnicos, elementos utilizados para el procesamiento de carne y la detención de un hombre.

El primero de los procedimientos se concretó sobre la Ruta Provincial N° 155, donde los efectivos interceptaron una camioneta -marca Ford Ranger- y secuestraron un arma de fuego -fusil Máuser-, un arma blanca -tipo cuchillo-, un teléfono celular, documentación personal y procedieron a la detención de un hombre mayor de edad, conductor del mismo.

En ese marco, el primer allanamiento se realizó en una estancia, donde encontraron un freezer con productos cárnicos, un cuero de cerdo, cuchillos, ganchos, juegos de chalchas y balanzas utilizadas para el procesamiento de carne, por lo que, procediendo al debido secuestro de todos los elementos.

Siguiendo la línea investigativa, se concretaron otros seis allanamientos, dos en Alvear y cuatro en Yapeyú, donde procedieron al secuestro de otra arma de fuego -fusil a cerrojo tipo Máuser marca SAGAN-, una sierra eléctrica para cortar carne, diez teléfonos celulares de distintas marcas, una bolsa con restos óseos, cuero y pelos que serían de origen vacuno.

Al respecto, el hombre detenido junto a todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor.