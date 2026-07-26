La Policía recuperó dos garrafas recientemente sustraídas, hay dos demorados

El procedimiento se concretó
pasada las 03:00hs, en inmediaciones del Barrio Cremonte – zona de
asentamiento- , cuando los citados
efectivos fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S 911-,
sobre dos personas con elementos de dudosa procedencia, quienes al notar la
presencia policial arrojan dos tubos de gas de 10kg a un sitio baldío y
emprendieron su huida a pie, siendo
alcanzados rápidamente, por ello, se procedió a la demora de dos hombres – de
26 y 41 años de edad- quienes poseían frondoso prontuario policial, y al secuestro de los elementos, que tras las
primeras averiguaciones, habrían sido sustraídos recientemente, .
Los demorados y lo recuperado
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, y trasladados a
la Comisaria Jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que
corresponde.