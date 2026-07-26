domingo, 26 de julio de 2026

La Policía recuperó dos garrafas recientemente sustraídas, hay dos demorados

En horas de la madrugada de hoy 26-07-26, efectivos policiales de la Unidad especial Antiarrebatos, en momentos en que se encontraban realizando recorrida de prevención, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S 911-, lograron demorar a dos hombres mayor de edad y recuperar dos tubos de gas que fueron recientemente sustraído.

El procedimiento se concretó pasada las 03:00hs, en inmediaciones del Barrio Cremonte – zona de asentamiento-  , cuando los citados efectivos fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S 911-, sobre dos personas con elementos de dudosa procedencia, quienes al notar la presencia policial arrojan dos tubos de gas de 10kg a un sitio baldío y emprendieron  su huida a pie, siendo alcanzados rápidamente, por ello, se procedió a la demora de dos hombres – de 26 y 41 años de edad- quienes poseían frondoso prontuario policial,  y al secuestro de los elementos, que tras las primeras averiguaciones, habrían sido sustraídos recientemente, .

Los demorados y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, y trasladados a la Comisaria Jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que corresponde.