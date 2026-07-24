viernes, 24 de julio de 2026

La Policía recuperó elementos que fueron sustraídos recientemente

En la jornada de ayer 23-07-26, efectivos policiales de la Comisaría 4º Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a un hombre y recuperaron elementos que fueron sustraídos recientemente.

El procedimiento se concretó pasadas las 16:00 horas, cuando los efectivos se encontraban realizando sus labores de prevención, momento en que fueron alertados por unos transeúntes sobre una presunta sustracción a un vehículo estacionado en la vía pública, por lo que tras un rápido y eficaz accionar lograron demorar a un hombre -28 años de edad- y secuestrar varios elementos, tras las primeras averiguaciones, se determinó que fueron los sustraídos recientemente.

La persona demorada y los elementos recuperados, fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites de rigor.