La Policía recuperó elementos que fueron sustraídos recientemente

En la jornada de ayer 23-07-26, efectivos policiales de la Comisaría 4º Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a un hombre y recuperaron elementos que fueron sustraídos recientemente.
El procedimiento se concretó
pasadas las 16:00 horas, cuando los efectivos se encontraban realizando sus
labores de prevención, momento en que fueron alertados por unos transeúntes
sobre una presunta sustracción a un vehículo estacionado en la vía pública, por
lo que tras un rápido y eficaz accionar lograron demorar a un hombre -28 años
de edad- y secuestrar varios elementos, tras las primeras averiguaciones, se
determinó que fueron los sustraídos recientemente.
La persona demorada y los
elementos recuperados, fueron trasladados a la citada dependencia policial
donde se prosigue con los tramites de rigor.