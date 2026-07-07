La Policía recuperó una moto robada

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 19:00 horas, cuando personal policial diviso a un sujeto que
circulaba a bordo de una motocicleta 110c.c cuyas características coincidían
con las de un rodado denunciado como sustraído, por lo que, al intentar
identificar al conductor, este hizo caso omiso a la voz de alto y emprendió su
fuga por distintas calles de la zona, hasta abandonar la motocicleta en un
pasillo interno del barrio Loma Linda.
Por tal motivo los uniformados
procedieron al secuestro preventivo del rodado y fue puesta a disposición de la
unidad fiscal en turno, siendo trasladada a la citada dependencia policial,
donde, tras las averiguaciones correspondientes se constató que se trataba de
la motocicleta denunciada como sustraída, continuándose además con los tramites
de rigor.