martes, 7 de julio de 2026

La Policía recuperó una moto robada

En la tarde de ayer 06-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Octava Urbana, en momentos que se encontraban realizando tareas de prevención en el ámbito de su jurisdicción recuperaron una motocicleta que había sido sustraída momentos antes.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:00 horas, cuando personal policial diviso a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta 110c.c cuyas características coincidían con las de un rodado denunciado como sustraído, por lo que, al intentar identificar al conductor, este hizo caso omiso a la voz de alto y emprendió su fuga por distintas calles de la zona, hasta abandonar la motocicleta en un pasillo interno del barrio Loma Linda.

Por tal motivo los uniformados procedieron al secuestro preventivo del rodado y fue puesta a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde, tras las averiguaciones correspondientes se constató que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída, continuándose además con los tramites de rigor.