La Policía recuperó una moto robada

El procedimiento tuvo lugar
alrededor de las 21:30 horas, cuando el personal policial patrullaba por
inmediaciones de las calles Suipacha y General Paz del barrio Arazaty, donde
observaron a una persona que trasladaba a cuestas una motocicleta -marca Gilera
modelo Smash 110c.c-, quien, al notar la presencia policial, abandonó el rodado
y emprendió su fuga a pie, internándose por los pasillos del barrio.
Ante esta situación, los
efectivos procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta, y tras las
primeras averiguaciones resulto que la misma habría sido recientemente
denunciada como sustraída.
Posteriormente, la motocicleta
fue puesta a disposición de la Justicia, siendo trasladada a la citada
dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.