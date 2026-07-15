miércoles, 15 de julio de 2026

La Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana, en la noche del lunes 13-07-26, en momentos que se encontraban de recorrida por el ámbito de su jurisdicción, lograron recuperar una motocicleta que había sido recientemente.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21:30 horas, cuando el personal policial patrullaba por inmediaciones de las calles Suipacha y General Paz del barrio Arazaty, donde observaron a una persona que trasladaba a cuestas una motocicleta -marca Gilera modelo Smash 110c.c-, quien, al notar la presencia policial, abandonó el rodado y emprendió su fuga a pie, internándose por los pasillos del barrio.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta, y tras las primeras averiguaciones resulto que la misma habría sido recientemente denunciada como sustraída.

Posteriormente, la motocicleta fue puesta a disposición de la Justicia, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.