viernes, 17 de julio de 2026

La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

En la madrugada de ayer 16-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Sexta Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperaron una motocicleta que había sido sustraída recientemente.

El hecho se registró alrededor de las 03:00 horas, luego de que tomaran conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre la sustracción de una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c., la cual se encontraba estacionada en inmediaciones de Avenida Gobernador Ruiz y calle Santiago del Estero.

Por tal motivo, con las características aportadas, el personal policial inició de inmediato un operativo de búsqueda y, tras un amplio rastrillaje, logró localizar el rodado en cercanías de la Rotonda Poncho Verde.

La motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada a la dependencia policial, donde se prosiguió con las diligencias de rigor.