La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

En la madrugada de ayer 16-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Sexta Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperaron una motocicleta que había sido sustraída recientemente.
El hecho se registró alrededor de
las 03:00 horas, luego de que tomaran conocimiento a través del Sistema
Integral de Seguridad 911, sobre la sustracción de una motocicleta -marca
Zanella modelo ZB 110c.c., la cual se encontraba estacionada en inmediaciones
de Avenida Gobernador Ruiz y calle Santiago del Estero.
Por tal motivo, con las
características aportadas, el personal policial inició de inmediato un
operativo de búsqueda y, tras un amplio rastrillaje, logró localizar el rodado
en cercanías de la Rotonda Poncho Verde.
La motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada a la dependencia policial, donde se prosiguió con las diligencias de rigor.