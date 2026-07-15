miércoles, 15 de julio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

El lunes 13-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto haber sido denunciada como sustraída recientemente.

El procedimiento se concretó alrededor de las 02:30 horas, cuando los citados efectivos observaron por calles Bonpland y Grecia a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda XR 190 cc.-, quien, al notar la presencia policial huye del lugar a pie, abandonando en la vía pública el rodado, el cual, a simple vista se observaba con signos de violencia en su tambor de ignición, procediendo al secuestro preventivo de la misma.

Al respecto, tras las averiguaciones correspondientes, la motocicleta resulto haber sido denunciada como sustraída momentos antes, por lo que fue puesta a disposición de la justicia, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.