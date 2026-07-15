La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

El lunes 13-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto haber sido denunciada como sustraída recientemente.
El procedimiento se concretó alrededor de las
02:30 horas, cuando los citados efectivos observaron por calles Bonpland y
Grecia a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda XR 190 cc.-,
quien, al notar la presencia policial huye del lugar a pie, abandonando en la
vía pública el rodado, el cual, a simple vista se observaba con signos de
violencia en su tambor de ignición, procediendo al secuestro preventivo de la
misma.
Al respecto, tras las averiguaciones
correspondientes, la motocicleta resulto haber sido denunciada como sustraída
momentos antes, por lo que fue puesta a disposición de la justicia,
continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.