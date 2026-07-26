domingo, 26 de julio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana de ayer 25-07-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°5 -G.R.I.M. V-, realizando sus labores de prevención, fueron alertados por el sistema integral de seguridad -S.I.S.911- sobre una motocicleta abandonada en un sitio baldío, la cual resulto denunciada como sustraída días antes.

El procedimiento se concretó cerca de las 10:00 horas, en inmediaciones de las calles sin nombre, entre Calle Mocoreta y Calle Tartagal, momento en que los efectivos, fueron alertados por el sistema integral de seguridad -S.I.S.911-, sobre una motocicleta -marca Honda Wave 110cc- abandonada en un sitio baldío, la cual, tras las primeras averiguaciones, presentaba un pedido de localización desde días antes, por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de la misma. 

El rodado recuperado fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias correspondientes a cada caso.




 