La Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana de ayer 25-07-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°5 -G.R.I.M. V-, realizando sus labores de prevención, fueron alertados por el sistema integral de seguridad -S.I.S.911- sobre una motocicleta abandonada en un sitio baldío, la cual resulto denunciada como sustraída días antes.
El procedimiento se concretó
cerca de las 10:00 horas, en inmediaciones de las calles sin nombre, entre
Calle Mocoreta y Calle Tartagal, momento en que los efectivos, fueron alertados
por el sistema integral de seguridad -S.I.S.911-, sobre una motocicleta -marca
Honda Wave 110cc- abandonada en un sitio baldío, la cual, tras las primeras
averiguaciones, presentaba un pedido de localización desde días antes, por tal
motivo, se procedió al secuestro preventivo de la misma.
El rodado recuperado fue
trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias
correspondientes a cada caso.