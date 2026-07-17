La Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche del miércoles 15-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, en colaboración con personal de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída recientemente.
El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 22:00 horas, cuando los mencionados efectivos que regresaban
de un servicio observaron una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c-
abandonada en la vía pública sobre calle Lisandro Segovia, y tras realizar
averiguaciones en la zona resulto que la misma había sido recientemente
denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaria Tercera Urbana, por
lo que los uniformados procedieron a l secuestro preventivo bajo las
formalidades legales correspondientes.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada a la comisaria jurisdiccional correspondientes donde se continúan con las diligencias del caso.