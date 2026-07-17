viernes, 17 de julio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche del miércoles 15-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, en colaboración con personal de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída recientemente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:00 horas, cuando los mencionados efectivos que regresaban de un servicio observaron una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c- abandonada en la vía pública sobre calle Lisandro Segovia, y tras realizar averiguaciones en la zona resulto que la misma había sido recientemente denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaria Tercera Urbana, por lo que los uniformados procedieron a l secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, la motocicleta fue trasladada a la comisaria jurisdiccional correspondientes donde se continúan con las diligencias del caso.