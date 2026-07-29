La Policía recuperó una olla que fue robada de un comedor

En la siesta del lunes 27-07-26, efectivos policiales de la Comisaría 14º Urbana, momentos en que se encontraban realizando sus labores de prevención, tras un rápido accionar, lograron recuperar un elemento de cocina recientemente sustraído de un comedor comunitario.
El procedimiento se concretó
cerca de las 15:00 horas, en inmediaciones del Barrio Esperanza, momento en los
efectivos tomaron conocimiento sobre la sustracción de una olla grande, de un
comedor comunitario, por lo que tras un rápido y eficaz accionar, lograron
recuperar lo sustraído.
El elemento de cocina, fue reconocido por su propietario y posteriormente restituido mediante las actuaciones de rigor, en tanto, en la citada dependencia policial se prosiguen con los tramites que corresponden.