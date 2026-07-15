La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento
sobre la sustracción de materiales de construcción y herramientas en un
domicilio ubicado en el barrio Esperanza, por lo que, de manera inmediata, los
policías iniciaron diversas tareas investigativas, logrando recuperar una caja
de porcelanatos, una puerta de chapa inyectada, un nivel de mano, una cuchara
de albañil, una barreta, un martillo tipo mazo y una tenaza, elementos
vinculados con la causa.
Asimismo, en este contexto fue demorado un hombre -alias
Fito- mayor de edad, quien fue sindicado como uno de los presuntos autores del
hecho.
Al respecto, los elementos recuperados como el demorado
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, y
trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan las diligencias
de rigor.