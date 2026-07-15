miércoles, 15 de julio de 2026

La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras tareas investigativas en relaciona a un hecho delictivo, lograron recuperar diversos elementos denunciados como sustraídos y demoraron al presunto autor.

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento sobre la sustracción de materiales de construcción y herramientas en un domicilio ubicado en el barrio Esperanza, por lo que, de manera inmediata, los policías iniciaron diversas tareas investigativas, logrando recuperar una caja de porcelanatos, una puerta de chapa inyectada, un nivel de mano, una cuchara de albañil, una barreta, un martillo tipo mazo y una tenaza, elementos vinculados con la causa.

Asimismo, en este contexto fue demorado un hombre -alias Fito- mayor de edad, quien fue sindicado como uno de los presuntos autores del hecho.

Al respecto, los elementos recuperados como el demorado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, y trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan las diligencias de rigor.