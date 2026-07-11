La Policía secuestró una bicicleta infantil recientemente sustraída

En la jornada de ayer 10-07-26, efectivos de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por el ámbito de su jurisdicción, secuestraron una bicicleta infantil que fuera aparentemente sustraída.
El procedimiento lo concretaron
cerca de las 18:00 horas, cuando el personal policial se encontraba de
recorridas por calles Punta Vidal y Monte Caseros del Barrio Punta Taitalo de
esta ciudad, donde divisaron a un sujeto que iba caminado por un descampado de
alta maleza llevando consigo una bicicleta infantil, y este al notar la
presencia policial emprende su huida perdiéndolo de vista dejando tirada la
bicicleta, por lo que se procedió al secuestro de la misma.
Al respecto, la bicicleta fue
trasladada hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los
tramites de rigor.