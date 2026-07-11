sábado, 11 de julio de 2026

La Policía secuestró una bicicleta infantil recientemente sustraída

En la jornada de ayer 10-07-26, efectivos de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por el ámbito de su jurisdicción, secuestraron una bicicleta infantil que fuera aparentemente sustraída.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 18:00 horas, cuando el personal policial se encontraba de recorridas por calles Punta Vidal y Monte Caseros del Barrio Punta Taitalo de esta ciudad, donde divisaron a un sujeto que iba caminado por un descampado de alta maleza llevando consigo una bicicleta infantil, y este al notar la presencia policial emprende su huida perdiéndolo de vista dejando tirada la bicicleta, por lo que se procedió al secuestro de la misma.

Al respecto, la bicicleta fue trasladada hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.