viernes, 3 de julio de 2026

La Policía secuestró una moto abandonada en la vía pública, la cual posteriormente resultó hallarse denunciada como sustraída

En la noche de ayer 02-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando sus labores específicas de prevención de ilícitos, secuestraron una motocicleta que resulto estar presuntamente vinculada a un hecho que se investiga.

El procedimiento se concretó cerca de las 20:30 horas, cuando el personal se encontraba al final de la calle Estados Unidos, donde visualizaron en la vía pública una motocicleta – marca Yamaha FZ 150cc. -, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resultó encontrarse con pedido de secuestro activo por hallarse denunciada como sustraída el día anterior, siendo secuestrada preventivamente.

Al respecto, la motocicleta recuperada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.