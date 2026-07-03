La Policía secuestró una moto abandonada en la vía pública, la cual posteriormente resultó hallarse denunciada como sustraída

En la noche de ayer 02-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando sus labores específicas de prevención de ilícitos, secuestraron una motocicleta que resulto estar presuntamente vinculada a un hecho que se investiga.
El procedimiento se concretó
cerca de las 20:30 horas, cuando el personal se encontraba al final de la calle
Estados Unidos, donde visualizaron en la vía pública una motocicleta – marca
Yamaha FZ 150cc. -, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resultó
encontrarse con pedido de secuestro activo por hallarse denunciada como
sustraída el día anterior, siendo secuestrada preventivamente.
Al respecto, la motocicleta
recuperada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales
intervinientes y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con
las diligencias de rigor.