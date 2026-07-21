Lavalle: Un joven murió tras triple choque en Ruta Provincial 27

Según la información preliminar obtenida, el siniestro tuvo
como protagonistas una camioneta -marca Ford modelo EcoSport- conducida por un
hombre mayor de edad; una motocicleta -marca Honda modelo Wave-, en la que se
desplazaban dos jóvenes de 17 años de edad; y un colectivo de larga distancia,
guiado por otro hombre mayor de edad.
A consecuencia del hecho, el acompañante de la motocicleta
falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras
que el conductor del mismo rodado resultó lesionado y fue trasladado para
recibir la correspondiente asistencia médica.
Al respecto, en el lugar del hecho se realizaron las
diligencias de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto,
en la citada dependencia policial se prosigue con las diligencias de rigor.