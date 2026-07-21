martes, 21 de julio de 2026

Lavalle: Un joven murió tras triple choque en Ruta Provincial 27

En horas de la noche del domingo 19-07-26, alrededor de las 23:30 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Lavalle tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº27, a la altura del kilómetro 11 aproximadamente, donde por causas que se tratan de establecer se produjo un siniestro vial que tuvo como protagonistas una camioneta, una motocicleta y un colectivo de larga distancia, dejando como saldo el lamentable fallecimiento de un joven.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas una camioneta -marca Ford modelo EcoSport- conducida por un hombre mayor de edad; una motocicleta -marca Honda modelo Wave-, en la que se desplazaban dos jóvenes de 17 años de edad; y un colectivo de larga distancia, guiado por otro hombre mayor de edad.

A consecuencia del hecho, el acompañante de la motocicleta falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras que el conductor del mismo rodado resultó lesionado y fue trasladado para recibir la correspondiente asistencia médica.

Al respecto, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con las diligencias de rigor.