Lomas de Vallejos: La Policía secuestró un automóvil abandonado en la vía pública

El procedimiento se concretó
cuando los uniformados localizaron un automóvil -marca Renault modelo Clio-,
abandonado sobre la Ruta Provincial Nº101, en el paraje Los Vences, a pocos
kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial Nº5.
Ante tal circunstancia, se
verificaron los datos del vehículo y se solicitó colaboración a las áreas
competentes, por lo que se determinó que el rodado no registraba pedido de
secuestro vigente. Asimismo, se realizaron averiguaciones en la zona y se solicitó
colaboración a la Comisaría de Distrito San Cayetano para localizar a su
propietario.
Por disposición del Fiscal interviniente, se procedió al secuestro preventivo del rodado y a su traslado a la dependencia policial, donde permanecerá resguardado hasta tanto su propietario acredite la titularidad y se cumplimenten las actuaciones de rigor.