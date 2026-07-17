viernes, 17 de julio de 2026

Lomas de Vallejos: La Policía secuestró un automóvil abandonado en la vía pública

El miércoles 15-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Lomas de Vallejos, en momentos que realizaban sus tareas de prevención de ilícitos por el ámbito de su jurisdicción, secuestro preventivamente un automóvil hallado abandonado en una zona rural.

El procedimiento se concretó cuando los uniformados localizaron un automóvil -marca Renault modelo Clio-, abandonado sobre la Ruta Provincial Nº101, en el paraje Los Vences, a pocos kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial Nº5.

Ante tal circunstancia, se verificaron los datos del vehículo y se solicitó colaboración a las áreas competentes, por lo que se determinó que el rodado no registraba pedido de secuestro vigente. Asimismo, se realizaron averiguaciones en la zona y se solicitó colaboración a la Comisaría de Distrito San Cayetano para localizar a su propietario.

Por disposición del Fiscal interviniente, se procedió al secuestro preventivo del rodado y a su traslado a la dependencia policial, donde permanecerá resguardado hasta tanto su propietario acredite la titularidad y se cumplimenten las actuaciones de rigor.