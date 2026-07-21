martes, 21 de julio de 2026

Los peregrinos regresaron a San Luis del Palmar tras un exitoso operativo policial

Luego de un largo peregrinar y tras asistir a la celebración por el "126º Aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí”, ocurrida el jueves 16 de julio, arribaron el sábado 18-07-26 a la localidad de San Luis del Palmar los miles de feligreses, con la custodia de un exitoso Dispositivo de Seguridad, montado por la Policía de Corrientes.

En este sentido cabe señalar que todo concluyó sin mayores inconvenientes ni novedades de trascendencia, donde los efectivos de la fuerza provincial tuvieron un rol activo desde el día lunes 13 de julio, cuando miles de personas, partieron rumbo a la Basílica.

Cabe señalar que los efectivos acompañaron en todo momento a los fieles e incluso se desplegaron en distintos sectores de la propia localidad de Itatí durante los días festivos para buscar brindar apoyo y seguridad a los devotos de la virgen morena.

Como se sabe el Dispositivo de Seguridad, fue diagramado desde el ministerio y la subsecretaría de Seguridad, junto con la Jefatura de Policía. El propio jefe de la Policía crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el subjefe Crio. Gral. Walter Dario Aceval y el director de la Unidad Regional I, se trasladaron a Itatí para coordinar las acciones y estuvieron en el recibimiento de los miles de caminantes, jinetes a caballo, carretas, carruajes y vehículos de apoyo aproximadamente. Entre ellos, también estuvieron los directores generales quienes siguieron de cerca el dispositivo, y además tuvieron activa participación las unidades regionales Iº, de San Luis del Palmar; VIº Ituzaingo y VII Saladas.

Es de destacar, además, el comportamiento en general de las distintas personas que asistieron a esta importante manifestación de fe religioso y que transitaron por las distintas rutas de la zona.