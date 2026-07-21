Los peregrinos regresaron a San Luis del Palmar tras un exitoso operativo policial

En este sentido cabe señalar que todo concluyó sin mayores
inconvenientes ni novedades de trascendencia, donde los efectivos de la fuerza
provincial tuvieron un rol activo desde el día lunes 13 de julio, cuando miles
de personas, partieron rumbo a la Basílica.
Cabe señalar que los efectivos acompañaron en todo momento a
los fieles e incluso se desplegaron en distintos sectores de la propia
localidad de Itatí durante los días festivos para buscar brindar apoyo y
seguridad a los devotos de la virgen morena.
Como se sabe el Dispositivo de Seguridad, fue diagramado
desde el ministerio y la subsecretaría de Seguridad, junto con la Jefatura de
Policía. El propio jefe de la Policía crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón,
el subjefe Crio. Gral. Walter Dario Aceval y el director de la Unidad Regional
I, se trasladaron a Itatí para coordinar las acciones y estuvieron en el
recibimiento de los miles de caminantes, jinetes a caballo, carretas, carruajes
y vehículos de apoyo aproximadamente. Entre ellos, también estuvieron los
directores generales quienes siguieron de cerca el dispositivo, y además
tuvieron activa participación las unidades regionales Iº, de San Luis del
Palmar; VIº Ituzaingo y VII Saladas.
Es de destacar, además, el comportamiento en general de las distintas personas que asistieron a esta importante manifestación de fe religioso y que transitaron por las distintas rutas de la zona.