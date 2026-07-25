sábado, 25 de julio de 2026

Lucha contra el narcotráfico en Itatí: La Policía halló más de 16 kilos de marihuana

En horas de la tarde de ayer 24-07-26, en el marco de los trabajos dispuestos por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, orientados a reforzar las tareas de prevención y lucha contra el narcotráfico, efectivos de la Comisaría Distrito Itatí lograron el secuestro de más de 16 kilogramos de marihuana, durante un operativo realizado sobre la Ruta Provincial N° 21, camino al paraje Yacaréí a unos 4 km aproximadamente de Ruta Nacional Nº12.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 18:30 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a dos personas que se desplazaban en una motocicleta. Al advertir la presencia de los uniformados, el acompañante arrojó una bolsa hacia una zona de malezas y ambos se dieron a la fuga rápidamente logrando perderse de vista.

Tras una inspección del lugar y bajo las formalidades legales, los efectivos constataron que la bolsa contenía 25 panes compactados de una sustancia vegetal; solicitando colaboración a sus pares de la de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado – División Ensenada Grande, los cuales una vez en el lugar, realizaron las pruebas de orientación y pesaje, confirmándose que se trataba de marihuana, con un peso total de 16,690 kilogramos, distribuidos en 25 panes, cuyo aforo asciende a $62.128.525.

Durante el desarrollo del procedimiento se hicieron presentes el Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval; el Director General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, Comisario General Lic. José Sena; el Director General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, Comisario General Lic. Sergio Aguilar; y el Director de la Unidad Regional I Alberto Cano, quienes supervisaron las actuaciones y felicitaron al personal interviniente por el profesionalismo y el rápido accionar demostrado durante el operativo.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se iniciaron las actuaciones correspondientes y la sustancia secuestrada fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las diligencias investigativas para lograr la identificación y localización de los responsables.