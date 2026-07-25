Lucha contra el narcotráfico en Itatí: La Policía halló más de 16 kilos de marihuana

El procedimiento lo concretaron
alrededor de las 18:30 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas
preventivas observó a dos personas que se desplazaban en una motocicleta. Al
advertir la presencia de los uniformados, el acompañante arrojó una bolsa hacia
una zona de malezas y ambos se dieron a la fuga rápidamente logrando perderse
de vista.
Tras una inspección del lugar y
bajo las formalidades legales, los efectivos constataron que la bolsa contenía
25 panes compactados de una sustancia vegetal; solicitando colaboración a sus
pares de la de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado –
División Ensenada Grande, los cuales una vez en el lugar, realizaron las
pruebas de orientación y pesaje, confirmándose que se trataba de marihuana, con
un peso total de 16,690 kilogramos, distribuidos en 25 panes, cuyo aforo
asciende a $62.128.525.
Durante el desarrollo del
procedimiento se hicieron presentes el Jefe de Policía de la Provincia de
Corrientes, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de
Policía, Comisario General Walter Darío Aceval; el Director General de Drogas
Peligrosas y Crimen Organizado, Comisario General Lic. José Sena; el Director
General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, Comisario General Lic.
Sergio Aguilar; y el Director de la Unidad Regional I Alberto Cano, quienes
supervisaron las actuaciones y felicitaron al personal interviniente por el
profesionalismo y el rápido accionar demostrado durante el operativo.
Por disposición de la Fiscalía de
turno, se iniciaron las actuaciones correspondientes y la sustancia secuestrada
fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con
las diligencias investigativas para lograr la identificación y localización de
los responsables.