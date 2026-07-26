Mburucuyá: La Policía recuperó herramientas robadas, hay un demorado

Los distintos trabajos de investigación desplegados,
permitieron establecer que un hombre se encontraba ofreciendo a la venta
herramientas y otros objetos que guardarían relación con un hecho delictivo
denunciado días atrás. Con esta información, los policías desplegaron
recorridas preventivas por la zona del barrio Hipódromo de esa localidad, donde
lograron localizar y demorar al sujeto cuando se desplazaba en una motocicleta
transportando los elementos en un bolso.
Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una
motosierra -marca Stihl-, un taladro percutor, una sierra circular y varias
llaves térmicas, elementos que fueron reconocidos como parte de los bienes
denunciados como sustraídos.
El demorado y los objetos recuperados fueron trasladados a
la dependencia policial, dando intervención al Fiscal de turno, donde se
prosiguen las diligencias investigativas correspondientes.