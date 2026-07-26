domingo, 26 de julio de 2026

Mburucuyá: La Policía recuperó herramientas robadas, hay un demorado

En la mañana de ayer 25-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Mburucuyá en colaboración con la unidad fiscal interviniente, y luego de diversos trabajos de investigación lograron recuperar diversos elementos denunciados como sustraídos en una causa por supuesto robo.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, permitieron establecer que un hombre se encontraba ofreciendo a la venta herramientas y otros objetos que guardarían relación con un hecho delictivo denunciado días atrás. Con esta información, los policías desplegaron recorridas preventivas por la zona del barrio Hipódromo de esa localidad, donde lograron localizar y demorar al sujeto cuando se desplazaba en una motocicleta transportando los elementos en un bolso.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una motosierra -marca Stihl-, un taladro percutor, una sierra circular y varias llaves térmicas, elementos que fueron reconocidos como parte de los bienes denunciados como sustraídos.

El demorado y los objetos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, dando intervención al Fiscal de turno, donde se prosiguen las diligencias investigativas correspondientes.