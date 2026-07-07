Menor grave tras el despiste de una motocicleta en Av. Costanera

En horas de la siesta de hoy
07-07-26, efectivos policiales de la Comisaria 1ra. Urbana, habrían tomado
conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Avenida Costanera Gral. San
Martin, entra calle San Luis y Tucumán, el cual, tuvo como protagonista a una
motocicleta, resultando una menor con lesiones graves.
Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró pasadas las 15:00 horas, en el cual, por
causas y circunstancias que se desconocen, una motocicleta -marca Gilera Smash-
guiada por una persona mayor de edad, quien tenía como acompañante a una menor,
aparentemente, tras perder el control del rodado, habrían caído a la cinta
asfáltica, siendo rápidamente auxiliados y la menor trasladada al Hospital
Pediátrico Juan Pablo II, donde determinaron que presentaba lesiones de
carácter graves.
Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.