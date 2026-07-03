Misa y acto recordatorio por el 25° aniversario de la I° Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes

La ceremonia estuvo presidida por
el Ministro de Seguridad Dn Adan Gaya, la Sub Secretaria de Seguridad Lic.
Ingrid Jetter, el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el
Sub Jefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, directores generales
integrantes del Estado Mayor Policial, instructores de la promoción, familiares
y medios de prensa.
El oficio religioso fue celebrado
por el Capellán principal de la Institución Pbro. Guillermo Danuzzo y
finalizado la misma se realizó un acto recordatorio a los integrantes de la “I°
Promoción de Cabos de Policía” quienes fueron homenajeados por la fuerza
policial, les hicieron entrega de testimonios recordatorios por sus 25 años de
servicios dentro de la institución; como así recibieron testimonios los
instructores presentes.
Seguidamente, en nombre de la promoción se dirigió uno de sus integrantes quien hizo una reseña histórica sobre dicho acontecimiento, finalizando el cierre de la Ceremonia con las palabras del Sr. Jefe de Policía y luego el Ministro de Seguridad, así mismo y para finalizar las actividades se realizó el descubrimiento de una placa recordatorio.