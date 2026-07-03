viernes, 3 de julio de 2026

Misa y acto recordatorio por el 25° aniversario de la I° Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes

En la jornada de hoy pasadas las 08.30 hs., en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Corrientes, se celebró una Misa y posterior Acto recordatorio, por los 25 años de la 1° Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes.

La ceremonia estuvo presidida por el Ministro de Seguridad Dn Adan Gaya, la Sub Secretaria de Seguridad Lic. Ingrid Jetter, el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Sub Jefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, directores generales integrantes del Estado Mayor Policial, instructores de la promoción, familiares y medios de prensa.

El oficio religioso fue celebrado por el Capellán principal de la Institución Pbro. Guillermo Danuzzo y finalizado la misma se realizó un acto recordatorio a los integrantes de la “I° Promoción de Cabos de Policía” quienes fueron homenajeados por la fuerza policial, les hicieron entrega de testimonios recordatorios por sus 25 años de servicios dentro de la institución; como así recibieron testimonios los instructores presentes.

Seguidamente, en nombre de la promoción se dirigió uno de sus integrantes quien hizo una reseña histórica sobre dicho acontecimiento, finalizando el cierre de la Ceremonia con las palabras del Sr. Jefe de Policía y luego el Ministro de Seguridad, así mismo y para finalizar las actividades se realizó el descubrimiento de una placa recordatorio.