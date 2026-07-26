domingo, 26 de julio de 2026

Murió el hombre que estaba internado tras ser apuñalado por su hermano

En horas de la madrugada de hoy 26-07-26, lamentablemente se produjo el deceso de un hombre de apellido Giménez de 38 años de edad, que se encontraba internado en el Hospital Escuela de esta ciudad, tras resultar con lesiones compatibles con las producidas por arma blanca, luego de protagonizar un altercado con su hermano.

Conforme a las primeras diligencias, el incidente se habría registrado el 24-07-26 alrededor de las 15.30 horas, en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles los Malvones y Aguapey del Barrio Molina Punta, lugar donde aparentemente dos hermanos de 50 y 36 años de edad habrían mantenido algún tipo de altercado, resultando este último con una lesión compatible con las producidas por arma blanca.

Ante ello, primeramente, la persona lesionada permaneció en el domicilio, hasta que posteriormente tras desmejorar su salud, fue trasladado al hospital Escuela, donde permaneció internado hasta la madrugada de hoy, donde lamentablemente perdió la vida a raíz de las gravísimas lesiones que presentaba, en cuanto al presunto autor, está siendo intensamente buscado.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría décimo séptima urbana, se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.