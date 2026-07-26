Murió el hombre que estaba internado tras ser apuñalado por su hermano

Conforme a las primeras
diligencias, el incidente se habría registrado el 24-07-26 alrededor de las
15.30 horas, en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles los Malvones y
Aguapey del Barrio Molina Punta, lugar donde aparentemente dos hermanos de 50 y
36 años de edad habrían mantenido algún tipo de altercado, resultando este
último con una lesión compatible con las producidas por arma blanca.
Ante ello, primeramente, la
persona lesionada permaneció en el domicilio, hasta que posteriormente tras
desmejorar su salud, fue trasladado al hospital Escuela, donde permaneció
internado hasta la madrugada de hoy, donde lamentablemente perdió la vida a raíz
de las gravísimas lesiones que presentaba, en cuanto al presunto autor, está
siendo intensamente buscado.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría décimo séptima urbana, se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.