Murió un joven tras derrapar con su motocicleta

En horas de la noche de ayer 25-07-26, alrededor de las 21.30 horas, por calles San Francisco de Asís y Renacimiento de esta ciudad, por causas que se tratan de establecer, un joven habría perdido la vida tras derrapar con la motocicleta que conducía.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una motocicleta -marca
Guerrero trip 110c.c.- conducida por un joven de apellido Acuña de 24 años de
edad, quien, tras perder el control del rodado, habría caído pesadamente, circunstancia
en que resultó con lesiones gravísimas que lamentablemente le provocaron su
deceso.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría décimo octava urbana se realizan las diligencias de rigor que corresponden.