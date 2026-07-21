martes, 21 de julio de 2026

Pago de los Deseos: La Policía demoró a un hombre y secuestró un animal vacuno de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 20-07-26, efectivos de la Comisaria Distrito Pago de los Deseos, durante un operativo de control vehicular e identificación de personas, realizado sobre la Ruta Provincial N°13 Km 21 aproximadamente, demoraron a un hombre y secuestraron un animal vacuno que era transportado sin la documentación correspondiente. 

El procedimiento, lo concretaron cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta -marca Amarok modelo pick up- que trasladaba en su parte trasera un animal vacuno, del cual el ocupante del rodado no contaba con las documentaciones correspondientes para acreditar la procedencia y propiedad del animal.

Ante esta situación, se procedió a la demora del conductor del vehículo, un hombre mayor de edad, asimismo, al secuestro preventivo del animal transportado.

Posteriormente, el demorado junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias de rigor.