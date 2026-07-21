Pago de los Deseos: La Policía demoró a un hombre y secuestró un animal vacuno de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 20-07-26, efectivos de la Comisaria Distrito Pago de los Deseos, durante un operativo de control vehicular e identificación de personas, realizado sobre la Ruta Provincial N°13 Km 21 aproximadamente, demoraron a un hombre y secuestraron un animal vacuno que era transportado sin la documentación correspondiente.
El procedimiento, lo concretaron cuando los
uniformados detuvieron la marcha de una camioneta -marca Amarok modelo pick up-
que trasladaba en su parte trasera un animal vacuno, del cual el ocupante del
rodado no contaba con las documentaciones correspondientes para acreditar la
procedencia y propiedad del animal.
Ante esta situación, se procedió a la demora
del conductor del vehículo, un hombre mayor de edad, asimismo, al secuestro
preventivo del animal transportado.
Posteriormente, el demorado junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias de rigor.